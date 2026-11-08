Ai microfoni di DAZN, Augusto ha commentato la vittoria dell’Inter sul Como con toni positivi ma misurati, partendo da un ringraziamento ai compagni. «Prima di tutto devo ringraziare i miei compagni. Nelle ultime due partite hanno fatto tutti veramente bene. Abbiamo dimostrato le nostre qualità e quello che vogliamo da questo campionato».

Sul piano tattico, Augusto ha spiegato l’approccio adottato insieme ad Akanji per limitare la manovra avversaria. «Abbiamo giocato aggressivi perché sappiamo che hanno grandi qualità e un grande palleggio e con l’aggressività togli spazio e gli lasci meno la palla. Il Como se tiene palla sa fare male. Io e Akanji abbiamo cercato di togliere loro la palla per togliere spazi».

Augusto ha poi sottolineato il lavoro fatto dalla squadra senza palla, riconoscendo margini di miglioramento già in corso. «Stavamo facendo fatica senza palla e stiamo migliorando anche in quello, ci stavamo lavorando. È stata una grande gara per quanto riguarda l’atteggiamento e l’attenzione». Sul buon intendimento con Dimarco, ha aggiunto: «Quando giochi con giocatori di grande qualità ti capisci e sappiamo come è la tattica e lo abbiamo dimostrato ancora una volta».

Infine, sulla convocazione con la nazionale brasiliana, Augusto ha tenuto i piedi per terra. «Innanzitutto metto l’Inter davanti e la Nazionale dipende da quello che faccio nel mio lavoro e nell’aiuto che do ai miei compagni. Sono contento, la Nazionale brasiliana ha una grande storia e spero di rappresentarla nel migliore dei modi».