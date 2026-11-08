Tra i volti noti in tribuna al Meazza per il match tra Inter e Como, le telecamere di DAZN hanno inquadrato Conte al fischio d’inizio. L’allenatore italiano ha assistito da spettatore alla sfida tra la squadra di Chivu e il Como di Fabregas.

Il suo legame con l’ambiente nerazzurro è lungo e articolato: prima avversario da calciatore con la Juventus, poi tecnico sulla panchina dell’Inter, infine rivale quando ha guidato il Napoli allo Scudetto, contendendo il titolo proprio alla squadra che aveva lasciato nell’estate del 2021 e che in seguito è stata affidata a Simone Inzaghi.

Dalla fine della scorsa stagione, quando ha deciso di lasciare il club di De Laurentiis, Conte non ha ancora una nuova panchina. Il suo nome circola con insistenza in diverse direzioni: c’è chi lo ha ipotizzato come commissario tecnico della nazionale italiana, chi lo avvicina a un ritorno alla Juventus e chi parla di una possibile avventura al Manchester United.

Per il momento, si gode le partite da spettatore, mentre attende di trovare la soluzione giusta per il suo futuro professionale.