Inter news, analisi totale dopo Inter-Como 2-0: Spence, Barella, Dimarco, l’attacco, le indicazioni di Chivu e non solo.
Video 9 Novembre 2026 · 15:12
VIDEO – TRE segnali ENORMI su cosa sta succedendo nella Nuova INTER
L’analisi con le ultime news dopo la vittoria sul Como
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