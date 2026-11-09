Ai microfoni di Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Como, dedicando un’analisi particolare alla prestazione di Marcus Thuram. Per Bergomi, il giocatore ha segnato una svolta precisa nel corso della stagione.

«Thuram cambia marcia in occasione della partita contro la Roma dell’anno scorso, quella forse decisiva per l’Inter per vincere lo scudetto», ha dichiarato Bergomi. «Lui da lì non sbaglia più una prestazione. Se non sbaglio sono 9 le ultime giocate, da sosta a sosta, sempre titolare, si combina bene con tutti gli altri. Si muove, si apre, dà profondità, sa giocare spalle alla porta, quando ti punta ti fa male. Se poi di testa sta bene, questo è un giocatore che determina nel nostro campionato. Sta facendo veramente molto bene. C’è un’Inter con Lautaro e una senza, ma se questo è Thuram…».

Bergomi ha poi allargato il giudizio alla squadra nel suo insieme, sottolineando un cambio di atteggiamento rispetto alle ultime uscite. «La mente comanda il corpo: due partite fa sembravano stanchi, arrivavano sempre dopo sulla palla», ha osservato. «Oggi ho notato una brillantezza, un approccio… I primi 20 minuti di oggi mi sembrava l’Inter di Inzaghi, o del primo Chivu».