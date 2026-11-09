Con la Serie A ferma per la sosta delle nazionali, a Pressing si è discusso di lotta scudetto. Gli opinionisti presenti hanno assegnato le loro percentuali alle pretendenti al titolo, con l’Inter in cima alle preferenze di tutti.

Biasin ha distribuito così le sue quote: 40% all’Inter, 30% alla Roma, 20% al Como, 5% al Milan e 5% alla Lazio. Sabatini vede un duello più serrato tra nerazzurri e giallorossi: 45% all’Inter, 45% alla Roma, 8% alla Lazio e 2% al Como.

Ranocchia è il più convinto della forza interista: 70% all’Inter, 20% alla Roma e 10% alla Lazio. Ordine esclude invece il Milan dalla corsa, assegnando il 40% all’Inter, il 30% alla Roma, il 20% al Como e il 10% alla Lazio.

Tacchinardi conferma la posizione espressa dopo la prima giornata: 60% all’Inter e 40% alla Roma, senza variazioni. Trevisani, infine, distribuisce il 50% all’Inter, il 25% alla Roma, il 10% alla Lazio, il 10% al Como e il 5% al Milan.

Le stime variano, ma il filo conduttore è uno solo: l’Inter resta la favorita principale per tutti gli opinionisti del programma, con percentuali comprese tra il 40 e il 70%.