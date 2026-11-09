La vittoria dell’Inter sul Como ha offerto l’occasione, negli studi de La Domenica Sportiva, a Lele Adani per una riflessione ampia sul peso specifico dei due club in questo campionato.

L’ex calciatore ha ridimensionato le aspettative sui lariani: «Per me il Como fa un miracolo se arriva quarto, e non credo ci arrivi: lo dico dalla prima puntata. Si sottolinea poco il progresso e quando ci sono le imprese in Champions lo si accredita già a competere per il campionato. Il Como compete in Europa con dignità e stupisce, ma diamo il tempo e stiamo attenti da dove hanno cominciato».

Il punto di riferimento per Adani rimane Fabregas: «A me piace appoggiarmi a lui, che sa analizzare: dice che l’Inter è la più forte e nettamente. Secondo me il Como non sarebbe così preoccupato se trovasse la Roma, la Lazio, la Juve e il Milan: le vedrebbe abbordabili».

Sulla qualità assoluta dei nerazzurri, l’ex calciatore è stato netto: «L’Inter se gioca da Inter non è giocabile in Serie A». Adani ha poi sottolineato la continuità della rosa rispetto alla scorsa stagione: «Immagina che è la stessa squadra, senza praticamente il mercato. Gli inglesi arrivati non sono titolari, sono forti in più, ma non titolari. E rispetto alla finale persa col PSG non aveva il portiere e l’attaccante: cambia eppure non è cambiato il risultato e il modo di dominare».

La conclusione è stata senza margini di dubbio: «È una squadra non solo completa, superiore».