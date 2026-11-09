Un’Inter «seria, intensa e affamata come forse non si era mai visto in campionato»: con queste parole Andrea Stramaccioni ha sintetizzato ai microfoni di DAZN la prestazione della squadra nella vittoria per 2-0 contro il Como. Per l’ex allenatore nerazzurro il risultato è «ineccepibile» e la vittoria «sicuramente meritata», anche se Fabregas e i suoi non si sono mai arresi, con Nico Paz che ha sfiorato l’incrocio nel tentativo di riaprire la partita.

Stramaccioni ha poi sottolineato il valore del successo in relazione al lavoro di Chivu: «Una bella risposta, importante. Vale doppio contro una squadra che palleggia meglio in Europa. L’Inter ha tolto al Como qualità e sicurezza, soprattutto nel primo tempo». Sul Como, ha aggiunto: «Non lo boccierei. Era privo di quattro giocatori in attacco e ha incontrato una grandissima Inter. Un expected goal a zero nel primo tempo è una rarità. Nulla cambia rispetto al lavoro straordinario di Fabregas».

Capitolo Thuram: «È un giocatore sempre più centrale e leader. L’assenza di Lautaro gli ha tirato fuori qualcosa in più: ora è un trascinatore tecnico-tattico e dal punto di vista della leadership. Il gol incorona una grande prova: è il quinto che segna al Como».

Su Dimarco, Stramaccioni ha evidenziato un recupero fisico convincente: «Aveva avuto una grande occasione nel primo tempo e nel secondo ha ingaggiato un duello col portiere avversario. La cosa che voglio sottolineare è che l’ho rivisto bene fisicamente, in condizione fisica e tecnica».

A proposito delle voci sull’interesse del Como per Calhanoglu, l’ex tecnico è stato diretto: «Sarebbe il play ideale per Fabregas, chiaro. Ma penso che in Italia giocherà solo nell’Inter e che se decidesse di non rimanere andrebbe solo in Turchia». Infine su Spence: «È esaltato dal 3-5-2 e da quinto fa vedere le sue qualità. Per l’Inter è importante averlo trovato: è un quinto di piede destro».