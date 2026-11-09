Ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, il giornalista Trevisani ha commentato la vittoria dell’Inter sul Como con parole nette: «L’Inter ha maciullato e massacrato il Como fino al 90esimo». Un’analisi che parte dai numeri del campionato e arriva a toccare la solidità mentale ritrovata dai nerazzurri dopo il derby.

«Oggi la classifica ci dice che la Roma è terza in un campionato apertissimo per la lotta scudetto», ha osservato Trevisani. «Poi Inter-Como ci ricorda malvagiamente che è un campionato — e lo ripeto per l’11a giornata di fila — in cui se all’Inter va, fa 100 punti: non ci sono dubbi».

Il giornalista ha sottolineato la qualità dell’avversario abbattuto: il Como viaggia con 9 punti in Champions League, una squadra che «sta stupendo il mondo». Eppure l’Inter l’ha maciullata e massacrata fino al 90esimo. Secondo Trevisani, la batosta nel derby è servita da reset mentale: «L’Inter l’ha usata per tornare nella condizione mentale che serve per essere forti, cioè essere attenti. Non ha più fatto i balletti e la corsetta in meno».

La conclusione del ragionamento lascia poco spazio all’interpretazione. «Se l’Inter è in campo come ieri o a Rotterdam, il campionato non c’è», ha detto Trevisani. «Contro una squadra tra le più in forma d’Europa gli fa 2-0, tutti a casa e arrivederci». La variabile, però, esiste: «L’Inter ha giocatori che ogni tanto fanno quello che non devono fare e l’allenatore che ogni tanto si inventa cose come nel derby». È lì che nasce la competizione con le altre 19 squadre.

L’immagine finale scelta dal giornalista è quella del guardaroba: «Se l’Inter entra in campo con lo smoking come ieri o a Rotterdam, vince un’altra volta 10 partite e il campionato non c’è. Però può succedere che una volta invece dello smoking mette la tuta, i jeans — e il campionato esiste».