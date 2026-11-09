Ange-Yoan Bonny potrebbe non rispondere alla convocazione della Costa d’Avorio in questa finestra di novembre. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante ivoriano avrebbe avvertito un fastidio fisico dopo il suo ingresso in campo nel finale della sfida contro il Como.

La situazione sarà valutata nel dettaglio nella giornata di domani. Se l’esito dei controlli non fosse positivo, il giocatore rimarrebbe a Milano e salterebbe il raduno con la propria Nazionale, riducendo così il gruppo di nerazzurri in partenza per la sosta.