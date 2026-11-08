In vista di Inter–Como, Fabio Galante ha parlato ai microfoni di InterTV analizzando i temi principali del match di Serie A, in programma all’undicesima giornata di campionato.

Galante ha esordito sul tema Nico Paz, indicando nel collettivo la risposta più efficace: «Come si ferma Paz? Bella domanda, con il reparto. Ma l’Inter ha parecchi giocatori bravi che sapranno come fare». Galante ha poi sottolineato la qualità del tandem offensivo nerazzurro: «Thuram e Pio sono una coppia formidabile che poche squadre possono permettersi. L’Inter ha meccanismi collaudati con giocatori che si esaltano negli spazi con le loro qualità».

Particolare attenzione è stata riservata a Marcus Thuram: «È uno che quando ti punta fa male, ha colpi e dovrà essere marcato bene, non solo dal centrale ma anche dagli esterni». Sul capitolo assenze, Galante ha aggiunto: «Purtroppo non ci sarà Lautaro, ma l’Inter ha un reparto offensivo forte».

Un pensiero anche al Meazza, dove ha giocato per tre anni: «Giocare lì è fantastico. Ci ho giocato con grandi campioni e sono ricordi incredibili». Infine, il messaggio principale in vista della gara: «L’approccio sarà fondamentale, lo abbiamo visto nell’ultima partita di Champions. Dovremo partire forte, far capire che giochiamo al Meazza davanti al nostro pubblico».