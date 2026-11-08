Alla vigilia del match contro il Como, Chivu ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida. Il tecnico dell’Inter ha inquadrato la partita come un appuntamento chiave per proseguire il percorso di crescita della squadra.

«È l’ultima partita di questo ciclo, abbiamo recuperato forze e energie: dobbiamo dare continuità a quanto di buono fatto e oggi è la partita giusta», ha dichiarato l’allenatore nerazzurro. Un messaggio chiaro sul momento del gruppo, reduce da un periodo impegnativo.

Sul valore degli avversari, Chivu non ha lasciato spazio a sottovalutazioni: «Il Como? Non a caso è arrivato tra le prime quattro, ha qualità: sappiamo che non è una partita semplice e delle difficoltà, dobbiamo alzare il livello in tutto». Una valutazione che riflette rispetto per la formazione ospite.

L’allenatore ha poi indicato le qualità richieste ai suoi giocatori: «Servirà tanta personalità, sia con la palla che senza: bisogna essere determinati e avere un pensiero comune». Una richiesta di coesione e carattere, da esprimere in ogni fase di gioco.