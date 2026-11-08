Stasera a San Siro, nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A, Inter e Como si sfidano in quella che Paolo Condò definisce una «partitona» nel suo editoriale sul Corriere della Sera.
Secondo il giornalista, i nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo aver tamponato i danni del derby grazie alla vittoria di Rotterdam. Una vittoria che, in caso di replica contro il Como, consentirebbe alla squadra di riprendere la velocità di crociera.
La parola chiave, però, è «ancora». «Le freccette di Fabregas vanno ogni volta più vicine al bersaglio», scrive Condò.