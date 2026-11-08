Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della sfida contro il Como, soffermandosi sulle scelte di formazione di entrambi gli allenatori.

«È difficile da pronosticare come partita», ha esordito l’ex estremo difensore. «Chivu non rinuncia a Carlos Augusto e Dimarco e mette Bastoni centrale. Fabregas mi stupisce mettendo Sanchez. Ma queste sono scelte loro. A me Bastoni centrale non convince personalmente, ma capisco che è difficile rinunciare a Carlos Augusto e Dimarco: è l’unica soluzione in quella direzione».

Zenga ha poi riservato parole di apprezzamento per il Como come società: «Dietro hanno un’organizzazione eccezionale, sono un po’ avanti rispetto al programma che avevano, ma è meritato. E Fabregas, per il modo mio di capire il calcio, è l’allenatore perfetto: hanno la sincronia giusta».

Tornando sull’Inter, l’ex portiere ha sottolineato la continuità garantita dal tecnico nerazzurro: «Chivu ha portato una continuità rispetto a Inzaghi, con uno zoccolo duro che gioca insieme da tanto. Dall’altra parte hanno avuto la bravura di inserire i giocatori giusti per la loro idea». Quanto alla presenza di Sanchez dal primo minuto, Zenga ha concluso: «Per me l’alternanza non fa bene a nessuno, poi ognuno gestisce come meglio crede».