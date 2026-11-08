Ai microfoni di Sky Sport, prima del calcio d’inizio di Inter–Como a San Siro, Spence ha condiviso le sue impressioni sulla sfida e sulle proprie condizioni fisiche.

«Affronteremo la gara con la stessa mentalità di Rotterdam, è stata una bella vittoria: sappiamo che il Como mette tanta intensità, dobbiamo essere allo stesso livello con l’obiettivo di vincere», ha dichiarato l’esterno nerazzurro.

Sul momento della squadra avversaria, Spence non ha nascosto la consapevolezza della difficoltà: «Saranno in fiducia, vorranno dimostrare il loro valore e vincere: ma ovviamente vogliamo vincere noi».

Sul fronte personale, il giocatore ha poi aggiornato sulle proprie condizioni: «Mi sento bene, sto ancora recuperando giorno dopo giorno, ma sto meglio e sto ritrovando il ritmo partita».