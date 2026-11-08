La cornice di San Siro ospita Inter–Como, e D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di InterTV per presentare il match dell’undicesima giornata di Serie A. D’Ambrosio ha inquadrato una sfida tutt’altro che scontata, sottolineando la crescita dei lariani.

“Sarà una bella gara tra due squadre che esprimono un bel calcio e speriamo che i 3 punti finiscano nelle casse dell’Inter”, ha dichiarato D’Ambrosio. Il confronto che lo stuzzica di più è quello tra Nico Paz e Calhanoglu: “Il duello che mi intriga di più? Nico Paz–Calhanoglu, due giocatori che nelle geometrie sono importanti e quando mancano si sente”.

Secondo D’Ambrosio, il ritmo della partita sarà elevato: “Saranno duelli ad alta velocità e entrambe le due squadre penseranno a difendersi ma attaccando”.

D’Ambrosio ha poi riconosciuto il peso dell’atmosfera di San Siro, definendola “sicuramente un valore aggiunto”, pur avvertendo che il Como “è cresciuto tanto come mentalità e come gioco, hanno fatto un passo importante” e che “si dovrà lottare come in ogni partita”. Parole di rispetto per un avversario che nelle ultime settimane ha inanellato sei vittorie consecutive tra tutte le competizioni.