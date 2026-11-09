Analisi totale Inter-Como 2-0, pagellone, Spence, Chivu, le parole di Calhanoglu, Thuram, news del momento e non solo.
Video 9 Novembre 2026 · 18:01
DIRETTA – CHIVU batte FABREGAS, analisi TOTALE Inter-Como 2-0. Problemi per BONNY? – INTER NEWS
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