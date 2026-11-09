Sono passati più di vent’anni, ma la ferita non si è rimarginata. Serena, ex terzino sinistro con un passato all’Inter, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui è tornato sullo scudetto sfumato all’ultima giornata nella stagione 2001/02, il “5 maggio”.

Su Moratti, Serena ha ricordato un rapporto speciale: «Mi ricordava Mantovani per la sua umanità. Festeggiavamo il Natale a casa sua, invitava tutta la squadra e si giocava a Bowling. Era innamorato della nostra Inter».

Il rimpianto più grande, però, resta quello scudetto mai conquistato: «Avevo fatto un fioretto. Volevo smettere vincendo lo scudetto con l’Inter, la squadra per cui tifo fin da bambino. Invece, non so cosa è successo il 5 maggio… mi creda, non l’ho mai più rivista, mi fa troppo male. Non ci riesco, è una ferita ancora aperta. Eravamo tutti in lacrime: io, Ronnie e tanti altri».

C’è poi un dettaglio legato alla formazione di quella partita che non ha mai smesso di pesare: «Dovevo giocare io e non Gresko, poi il mister cambiò idea all’ultimo. Così lo affrontai. Avevo fatto di tutto per recuperare da un infortunio ed esserci. Non giocare quel giorno mi ha fatto male».