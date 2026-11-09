La pesante sconfitta del Como contro l’Inter non deve essere letta come un ridimensionamento, ma come parte di un percorso di crescita. È questa, in sintesi, la lettura che Moreno Longo ha offerto ai microfoni di TMW Radio, commentando le partite del weekend di Serie A.

Secondo l’allenatore, il quadro complessivo del campionato resta avvincente: «Sicuramente abbiamo davanti una bagarre per ritagliarsi uno spazio importante. C’è stato questo Inter-Como che ha fatto emergere ancora la forza dell’Inter, ma dietro una Roma che ha risposto presente e una Lazio che ha fatto punti in uno scontro diretto. È un equilibrio bello».

Sul ko del Como, Longo ha invitato a non trarre conclusioni affrettate. Il problema, a suo avviso, è di natura fisica e mentale: «Capisco che nei 90 minuti l’Inter ha manifestato una superiorità netta, ma quando giochi ogni tre giorni capita di poter sbagliare una partita. L’Inter ha sbagliato il derby, quando ti mancano le energie nervose è così. Credo sia arrivato scarico il Como a questa partita».

Il paragone con i nerazzurri serve dunque a inquadrare il fenomeno: anche le squadre più forti pagano dazio alla stanchezza da calendario fitto. Per il Como, club in piena fase di adattamento, l’impatto con certi ritmi è ancora più gravoso. «Non è semplice giocare così tante partite ravvicinate», ha sottolineato Longo. «Sono giocatori che devono abituarsi a performare così. Stanno facendo un percorso».

La conclusione è però incoraggiante: «Per competere con l’Inter questo Como deve essere al 100%. È vero, ci si aspettava di più e ha sbagliato la partita, ma fare questo percorso come stanno facendo non è così scontato».