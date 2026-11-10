Ai microfoni di TMW, durante il programma Maracanà, il tecnico Moreno Longo ha commentato la recente sfida tra Como e Inter, squadra di cui è stato allenatore del Como.

«C’è stato questa sfida che ha fatto emergere ancora la forza dell’Inter, ma dietro c’è una Roma che ha risposto presente e una Lazio che ha fatto punti in uno scontro diretto. È un equilibrio bello» ha dichiarato il tecnico, inquadrando la situazione in classifica.

Sul match in sé, Longo ha sottolineato il netto predominio nerazzurro, pur aggiungendo una nota di comprensione per i lariani: «Durante la partita i nerazzurri hanno mostrato un predominio netto, ma se i lariani giocano ogni tre giorni può capitare di sbagliare una partita».

L’allenatore ha poi toccato il tema del derby: «Ad esempio il Biscione ha sbagliato la prestazione nel derby contro il Milan, ma può capitare quando sei scarico mentalmente».