Sono 29 le candeline che Dimarco spegne oggi, 10 novembre, giorno del suo compleanno. Nato a Milano nel 1997, il giocatore ha trascorso l’intera carriera legato all’Inter, passando dal Settore Giovanile fino a diventare uno dei riferimenti della prima squadra. Per l’occasione, il club nerazzurro ha voluto dedicargli un messaggio di auguri sul proprio sito ufficiale.

Il profilo che emerge dalla celebrazione pubblicata su Inter.it è quello di un terzino completo, capace di incidere in entrambe le fasi. «È il padrone della fascia sinistra», si legge nel messaggio del club, che ne sottolinea la capacità di percorrere il campo in lungo e in largo, fornendo contributi sia in fase offensiva che difensiva. Quando entra in zona di tiro e aziona il sinistro, San Siro si aspetta sempre qualcosa di rilevante: una punizione, un corner, oppure una conclusione da centrocampo come quella realizzata contro il Frosinone nel 2023.

I numeri raccontano una carriera in continua crescita. Con la maglia nerazzurra, Dimarco ha raggiunto quota 250 presenze, con 26 reti all’attivo e 54 assist distribuiti. Sul fronte dei trofei, il bilancio comprende due Scudetti, oltre a tre Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane, tutti conquistati da protagonista. A coronare la stagione in corso è arrivato anche il riconoscimento come Mvp assegnato dalla Serie A 2025/26.

Il messaggio pubblicato sul portale ufficiale si chiude con gli auguri di tutto il club e della famiglia interista al giocatore, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e diventato nel tempo uno dei leader dello spogliatoio.