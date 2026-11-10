Ai microfoni di TMW, l’ex calciatore Poggi ha condiviso la sua lettura sulla corsa allo Scudetto, indicando la Roma come la squadra più attrezzata a mettere i bastoni tra le ruote all’Inter.

«La Lazio non si riesce a capire se riuscirà a durare, ma mi sembra che non molli niente, Gattuso sta facendo qualcosa di importante», ha dichiarato l’ex calciatore. «La Roma è la prima candidata a cercare di spezzare l’egemonia dei nerazzurri, per la forza travolgente che sta dimostrando».

Nel suo intervento, Poggi non ha escluso altri scenari. «Non escluderei il Milan: è ancora un’incognita e fa qualche passo falso», ha aggiunto. Spazio anche per una nota sul Como: «Può vincere contro chiunque».