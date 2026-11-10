Ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, l’ex calciatore e opinionista Massimo Orlando ha detto la sua sulla lotta per lo Scudetto, con l’Inter che ha battuto il Como con un netto 2-0 tra le mura di San Siro.

Per Orlando, il quadro in cima alla classifica è piuttosto nitido: «L’impressione è che l’unica che possa reggere il confronto con l’Inter sia la Roma. Domina le partite e le chiude con facilità disarmante. Non vedo squadre che possano insidiare queste due».

Un giudizio che esclude le altre contendenti e riduce la corsa al titolo a un confronto diretto tra nerazzurri e giallorossi, almeno secondo la lettura dell’opinionista.