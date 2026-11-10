Infortunio per Thuram e Bonny all’inizio della sosta per le Nazionali, Piero Ausilio torna a parlare, i rinnovi di contratto e non solo.
Video 10 Novembre 2026 · 18:00
DIRETTA – Allarme INFORTUNIO THURAM, ko anche Bonny, Ausilio torna a parlare – INTER NEWS
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