Inter, ultimissime news: un Pio Esposito strepitoso in Italia-Francia 3-1 e una grande prova anche di Bastoni, Barella e Dimarco.
Video 13 Novembre 2026 · 13:00
VIDEO – La notizia SHOCK su PIO ESPOSITO che ABBATTE tutti i ROSICONI
Un Pio Esposito strepitoso in Italia-Francia 3-1 e una grande prova anche di Bastoni, Barella e Dimarco.
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