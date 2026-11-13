Ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Trevisani ha parlato di Endrick come di un profilo che interessa anche all’Inter, non soltanto alla Roma. Un’indicazione che apre scenari di mercato attorno all’attaccante del Real Madrid.

“Ricordatevi sempre che Endrick non è una passione solo della Roma: è un giocatore che piace anche sotto al Duomo e interessa a Inter e Milan. Non sarà facile prima di tutto toglierlo al Real Madrid e poi portarlo alla Roma eventualmente”, ha dichiarato Trevisani.

Il ragionamento di Trevisani parte dalla situazione del reparto offensivo nerazzurro. Lautaro è fermo da circa un mese e non ha ancora una data di rientro definita, mentre Thuram accumula mediamente due o tre mesi di assenza per stagione. Bonny, secondo Trevisani, si colloca sotto il livello dei primi tre attaccanti della rosa.

“Se possono implementare, implementano”, ha concluso Trevisani, sintetizzando la logica che potrebbe spingere il club a valutare un ulteriore innesto in attacco qualora se ne presentasse l’occasione.