Dopo 53 giorni di stop e 9 partite saltate — 10 se si conta la panchina contro il Como — John Stones è tornato ad allenarsi in gruppo. Secondo Tuttosport, il difensore 32enne deve ora dimostrare di essere all’altezza dell’Inter, perché finora il suo contributo è rimasto ben al di sotto delle aspettative.

Il bilancio è impietoso: appena 4 spezzoni di gara con la maglia nerazzurra, per un totale di 144 minuti tra campionato e Champions. Molto più tempo trascorso in infermeria che nel reparto difensivo a tre. Come scrive il quotidiano sportivo, «in campo non conta quello che si è vinto in passato, o la propria carriera. E pazienza se la scorsa estate sei stato il muro della tua nazionale arrivata terza al Mondiale. Nel calcio conta il qui e l’ora».

Il rientro di Stones è considerato comunque un fatto positivo per la squadra. Il suo recupero permetterà a Chivu di disporre di maggiore rotazione in difesa, alleggerendo il carico su chi ha dovuto coprire la sua assenza. Come evidenzia Tuttosport, giocatori come Bastoni — spesso impiegato da centrale nelle ultime settimane — e Akanji potranno tirare il fiato.

L’Inter considera l’inglese un acquisto di valore. Ora tocca a lui rispettare quella valutazione sul campo.