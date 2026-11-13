Un quarto d’ora da ala, proprio come nei suoi esordi nel calcio. Contro la Francia, nell’ultima partita della Nazionale disputata a San Siro, Dimarco è entrato al posto di Cambiaghi negli ultimi 15 minuti schierato come esterno d’attacco. Una posizione in cui ha immediatamente fatto sentire la sua presenza, confezionando l’assist per la rete di Frattesi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Dimarco aveva mosso i primi passi nel calcio proprio da ala: prima alla Calvairate, la sua squadra d’esordio, poi nelle giovanili nerazzurre. Dribbling, accelerazioni, capacità di puntare l’avversario e un mancino affilato: erano le armi con cui faceva la differenza negli ultimi metri.

La svolta arrivò intorno ai 12-13 anni, quando il suo allenatore Ravera intuì che arretrando la posizione avrebbe potuto rendere ancora di più. Al termine di un allenamento gli suggerì di trasformarsi in terzino sinistro. Dimarco accolse inizialmente quel consiglio con delusione: abituato com’era a giocare vicino alla porta, si ritrovò improvvisamente relegato diversi metri più indietro. Con il tempo, però, ne comprese il valore, e nel 2016 raccontò le difficoltà iniziali di quel cambiamento.

Dopo le giovanili dell’Inter, arrivò la prima esperienza tra i professionisti con l’Ascoli in Serie B, prima di affermarsi progressivamente come uno degli elementi imprescindibili della rosa nerazzurra. Oggi gioca prevalentemente da quinto di centrocampo, ruolo che gli consente di esprimere gran parte delle sue qualità offensive: 26 gol e 54 assist con l’Inter testimoniano quanto sia determinante sia nella manovra offensiva che nella rifinitura.

Quanto visto a San Siro nella sfida contro la Francia dimostra che il suo trascorso da attaccante esterno può costituire una risorsa tattica preziosa anche per la Nazionale, sfruttando il mancino, la capacità di saltare l’uomo e la qualità negli assist anche in una posizione più avanzata.