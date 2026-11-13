Nelle prime undici giornate di Serie A, l’Inter emerge come la squadra con il dato di Expected Goals più elevato dell’intero campionato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno accumulato 29 xG, risultato migliore tra le venti squadre del torneo, traducendolo quasi alla perfezione in gol effettivi: 28 reti realizzate.

Il margine minimo tra gol attesi e gol segnati indica una precisione offensiva consistente, con i tiri in porta che raggiungono quota 76, primato assoluto nella categoria. L’aderenza tra i dati statistici e la realtà del campo descrive una squadra capace di creare e concretizzare con continuità, almeno sul fronte del campionato. In Europa, sottolinea la Gazzetta, il rendimento segue un andamento leggermente diverso.

La prestazione contro il Como domenica scorsa è citata come esempio della sicurezza e della qualità della rosa: la formazione di Chivu domina campo e avversarie con piena padronanza, mostrando una freddezza sotto porta che la distingue nettamente nel panorama del campionato.

Dietro all’Inter nella classifica degli xG si trova la Roma, con 26,3, ma con un rendimento in termini di gol che supera nettamente le aspettative statistiche: i giallorossi hanno segnato 31 reti, superando ampiamente il proprio dato di gol attesi. Al terzo posto figura il Frosinone con 20,3 xG e 24 gol segnati, risultato coerente con l’identità offensiva che la squadra di Massimiliano Alvini ha mostrato nel corso della stagione.