Emiliano Viviano, ex portiere, è intervenuto a Cronache di Spogliatoio per commentare la vittoria dell’Italia contro la Francia e alcune dichiarazioni di Akanji.

Sul tema Barella, Viviano ha preso le difese del centrocampista: «È diventato da un paio d’anni quello su cui escono tutti quando gioca male, mentre quando fa una partita come quella contro la Francia passa come normale. Non è normale: fa una partita strepitosa». Il motivo delle critiche, secondo l’ex portiere, starebbe nelle aspettative sbagliate: «Si dice che non fa 12 gol, ma non ha quelle caratteristiche. Fa lavoro sporco, c’è sempre a livello di intensità e copertura del campo. Poi gioca 60 partite l’anno: essere sempre così è complicato».

Viviano si è poi espresso sulle dichiarazioni di Akanji riguardanti il Como, bocciandole senza mezzi termini: «No, non mi sono piaciute. Secondo me vengono di base dall’ignoranza: lui probabilmente non sa nemmeno dove si trova Como. Sono dichiarazioni molto superficiali».