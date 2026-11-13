Dopo la prestazione contro la Francia, Pio Esposito è finito nel mirino di alcuni dei club più importanti della Premier League. Secondo quanto riporta calciomercato.com, Arsenal e Manchester United si erano già informati in passato sull’attaccante nerazzurro e potrebbero tornare alla carica.

Il centravanti, 21 anni, ha recentemente rinnovato il proprio contratto con l’Inter: il nuovo accordo, sottoscritto circa due mesi fa, ha portato il suo ingaggio a una cifra di poco inferiore ai 3 milioni di euro netti a stagione, soglia che può essere superata attraverso i bonus.

Una retribuzione considerevole per la sua età, ma che potrebbe non essere sufficiente a scoraggiare l’interesse inglese qualora Arsenal e Manchester United decidessero di affondare il colpo. Il club nerazzurro ha finora opposto un muro netto sul fronte cessioni, considerando Esposito incedibile.

L’unica condizione in grado di far cambiare idea all’Inter, stando a quanto riferisce calciomercato.com, sarebbe un’offerta da circa 100 milioni di euro: solo a quella cifra i dirigenti nerazzurri prenderebbero in considerazione l’idea di privarsi del loro centravanti.