Nove gol in quattordici presenze con la Nazionale italiana: i numeri di Francesco Pio Esposito — aggiornati con la doppietta di ieri contro la Francia — hanno riportato al centro del dibattito il primato di Riva, ancora oggi il miglior marcatore di tutti i tempi in maglia azzurra con 35 reti.

Ai microfoni di Sky Sport, Bergomi ha commentato il confronto con parole chiare: «Quel primato resiste da non so quanti anni. Durante questo periodo non abbiamo mai avuto nessuno in grado di battere quel record. E ne sono passati tanti di attaccanti forti: Inzaghi, Vieri, Del Piero, Totti…».

Il giudizio di Bergomi sul giovane attaccante dell’Inter va ben oltre la dimensione tecnica: «Mi auguro ci riesca Pio Esposito, un ragazzo che, oltre alle qualità tecniche, ha tutto il resto. È uno posato e perbene».