Ai microfoni di Sky Sport Unplugged, l’ex direttore sportivo del Milan Tare ha raccontato un retroscena di mercato riguardante Akanji, difensore svizzero poi approdato all’Inter nell’estate 2025.

«A fine mercato abbiamo provato a prendere Akanji e portarlo da noi, ma giocava un ruolo importante il fatto di non fare la Champions: ha rifiutato per quello. Era anche un po’ difficile per noi perché abbiamo cambiato modulo a 5 giorni dalla fine del mercato, numericamente eravamo in grande difficoltà per trovare un giocatore di livello. Ma siamo anche stati un po’ sfortunati, prima per lui poi per Gomez del Liverpool».

Secondo quanto dichiarato da Tare, il mancato accesso alla Champions League ha rappresentato il motivo decisivo del rifiuto del difensore. Il Milan si trovava inoltre in una situazione complicata sul piano numerico, avendo cambiato modulo a pochissimi giorni dalla chiusura della sessione di mercato.

L’ex ds rossonero ha poi aggiunto un secondo rimpianto, citando la trattativa sfumata per Gomez del Liverpool, a conferma di un mercato estivo complicato per il club.