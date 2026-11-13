Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato il trasferimento di Frattesi alla Lazio, ritenendo che l’Inter abbia ceduto un giocatore di valore.

«Frattesi rimpianto per l’Inter? Io credo di sì», ha dichiarato Orlando. «Uno che ha quelle caratteristiche… tutti lo mettono a paragone con Barella, no, sono due giocatori diversi, ma Chivu lo vedeva poco».

Il giudizio di Orlando è netto: «Per me uno con le sue caratteristiche, che vede la porta e ha quegli strappi, in un club come l’Inter non lo avrei mai lasciato andare via».

Le parole arrivano dopo la prestazione del centrocampista con la nazionale italiana il giorno prima.