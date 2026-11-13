Sulle pagine di calciomercato.com, Hernanes, che ha indossato le maglie di Lazio e Inter da centrocampista, ha parlato della lotta al vertice della Serie A e delle prospettive europee dei nerazzurri.

Sul rendimento della Lazio capolista, l’ex centrocampista non nasconde la sorpresa: «Se qualcuno dicesse che si aspettava questo risultato e che in questo momento la Lazio fosse capolista non ci crederei. Quindi per me è una grande sorpresa. Io penso che ha una bassissima possibilità, diciamo un 10-15%, perché l’Inter sicuramente è la più forte, ma il gap non è così grande perché l’Inter ha anche le coppe, quindi c’è una possibilità». Hernanes aggiunge che molto dipenderà dalla condizione fisica dei biancocelesti: «Adesso Tavares è infortunato, Zaccagni anche, quindi anche quello c’entra. Se riescono a essere in salute fino alla fine e con la grinta, con la fame e con la bravura di Gattuso allora c’è possibilità».

Sul cammino europeo dell’Inter, il giudizio è più netto: «Credo che possono arrivare facilmente fino ai quarti. Credo sia totalmente fattibile, però dalle semifinali in poi, quest’anno ci sono anche Arsenal, Barcelona, PSG, anche Real Madrid che adesso si sta un po’ riprendendo, Manchester City, quindi per arrivare in fondo posso avere dei dubbi. Fino ai quarti sono sicuro che possono arrivarci».

Sul tema scudetto, Hernanes ha indicato le vere antagoniste dell’Inter oltre alla Lazio: «La Roma è una squadra già attrezzata, già consolidata. Il Milan sta uscendo fuori e poi c’è la possibilità che possano aggiungere altri colpi nel mercato invernale, dando forza in più. Quindi metterei Roma e Milan».