Intervenuto a TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato della grande prestazione di Davide Frattesi, passato in estate dall’Inter alla Lazio.

“Mi ricorda i centrocampisti di una volta, è uno che ha un inserimento devastante. È un giocatore che mi ricorda il primo Barella, che ha perso la sua più grande caratteristica, la corsa e l’imprevedibilità. Non era semplice essere continuo in una grande squadra”.

Bonanni ha poi allargato il ragionamento ad altri centrocampisti nerazzurri: “Lo stesso Zielinski, che è fortissimo, sta cominciando solo ora ad avere spazio all’Inter. Ha fatto bene a rimanere in una grande squadra finché ha potuto, cercando poi una situazione che gli desse più continuità”.