Con il contratto in scadenza a giugno, le voci sul futuro di Calhanoglu si moltiplicano e coinvolgono anche alcuni club italiani. Tra questi, la Juventus segue con attenzione l’evolversi della situazione. Il giornalista Romano ha ricostruito la vicenda su YouTube, aggiungendo dettagli sul passato e sullo scenario attuale.

«Un anno fa, tra gennaio e febbraio, c’erano stati dei contatti con la Juventus — che all’epoca aveva un’altra dirigenza — che aveva provato a capire la situazione di Calhanoglu», ha spiegato Romano. «L’Inter e Calha avevano poi deciso di continuare insieme: confermo al 100% che la Juventus aveva chiamato, ma non aveva mai fatto pervenire offerte né all’Inter né al calciatore. In estate, la vera insidia era stata quella del Fenerbahce.»

Sul presente, Romano ha delineato un quadro in cui il turco rimane orientato verso la permanenza: «Almeno fino a questo momento, Calhanoglu dà priorità all’Inter. Il club ha promesso al giocatore e ai suoi agenti di voler parlare di rinnovo, con una formula con più bonus e uno stipendio fisso un po’ più basso. Calhanoglu ha la testa all’Inter, i dirigenti gli hanno promesso di sedersi a un tavolo e provare a trovare una soluzione.»

Quanto alla Juventus attuale, Romano non esclude un interesse futuro: «Oggi c’è una Juventus diversa, ma un calciatore come Calhanoglu può sempre interessare, soprattutto se a parametro zero. Ai bianconeri manca un giocatore di peso in mezzo, un leader. Eventuali altri passaggi della Juventus dovranno essere verificati in seguito.»

Romano ha poi aggiunto un aggiornamento su Carlos Augusto: l’Inter vuole le firme entro Natale. «Nel giro di 40 giorni si vuole arrivare allo scambio dei documenti: l’accordo è in dirittura d’arrivo», ha concluso il giornalista.