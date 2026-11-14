Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l’ex portiere Viviano ha preso le difese di Barella dopo la prestazione offerta contro la Francia venerdì sera, criticando chi tende ad alzare la voce solo quando il centrocampista attraversa un momento difficile.

«Barella è diventato da un paio d’anni quello che quando gioca male escono fuori tutti, quando gioca come Italia-Francia è tutto normale: non è tutto normale, fa una partita strepitosa», ha dichiarato Viviano. «Perché lo discutono? L’ho detto tempo fa: perché ci si aspetta qualcosa che non è, si dice che non fa 12 gol, ma non ha quelle caratteristiche lì».

Il ragionamento dell’ex portiere punta il dito contro aspettative costruite su parametri che non appartengono al profilo del giocatore. Barella, secondo Viviano, viene criticato per l’assenza di caratteristiche offensive che non ha mai avuto, mentre i suoi punti di forza reali vengono dati per scontati.

«Fa lavoro sporco, c’è sempre a livello di intensità e copertura campo — ha aggiunto —: poi gioca 60 partite l’anno, essere sempre così è complicato».