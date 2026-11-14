Il passaggio di Frattesi all’Inter e poi alla Lazio riletto attraverso le parole di un osservatore attento. Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Garbo ha offerto una lettura chiara della parabola del centrocampista, escludendo che si possa parlare di rimpianto per i nerazzurri.

«Frattesi non può essere un rimpianto perché all’Inter giocava pochissimo. È andato via per la Lazio e ha fatto un affare per sé e per la Lazio. È rinato», ha dichiarato Garbo. Il ragionamento parte da un dato di fatto: in un organico ricco di qualità, trovare continuità era oggettivamente difficile per chiunque.

Il giornalista ha poi sottolineato una dote tecnica che distingue il centrocampista nel panorama italiano: «Credo ci siano pochi centrocampisti italiani, forse nessuno, che ha quei tempi di inserimento. È un centrocampista ritrovato. Se vai in un’Inter con grandi giocatori fai fatica a trovare spazio».

Una valutazione che non mette in discussione le qualità del giocatore, ma riconduce la sua scarsa continuità in nerazzurro a un contesto di forte concorrenza. Con il trasferimento alla Lazio, secondo Garbo, Frattesi ha trovato le condizioni per esprimersi con maggiore regolarità.