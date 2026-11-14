Intervenuto su TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la prestazione di Davide Frattesi, grande protagonista nel successo dell’Italia sulla Francia in Nations League.

“Frattesi è un giocatore importante, non facilmente sostituibile, anche se lui era più quello che sostituiva qualcuno. Ha i tempi di inserimento che sono un dono di natura”.

Impallomeni ha poi aggiunto una valutazione sul rapporto tra il centrocampista e l’Inter: “Ieri ha fatto una partita anche tecnicamente ottima, è un giocatore molto bravo. Per l’Inter non credo sia un rimpianto, ma dentro una stagione è uno che può fare la differenza”. Ha concluso sottolineando come il club nerazzurro disponga comunque di molte risorse in mezzo al campo: “L’Inter ne ha tanti a centrocampo che possono risolvere le partite”.