Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Andrea Stramaccioni ha dedicato ampio spazio a Pio Esposito, delineando un ritratto entusiasta del giovane centravanti azzurro. Il punto di partenza è una convinzione netta: «Pio, già. Il migliore al mondo se cerchi un centravanti forte fisicamente che lavora prevalentemente spalle alla porta. In giro con queste caratteristiche non ne vedo, non al suo livello: Thierno Barry e Samu Aghehowa sono forti, Pio è superiore».

A conferma del giudizio, Stramaccioni cita i due gol segnati in quattro giorni contro Ramon e Upamecano: «Identici, senso della posizione, si piazza, non lo sposti più, gol». Sul tema del centravanti della Nazionale, l’ex tecnico osserva che mancava da troppo tempo un nove di riferimento: «L’ultimo, per me, è stato Luca Toni».

Sul potenziale del giocatore, il giudizio è altrettanto lusinghiero: «Stiamo parlando di un ragazzo di ventuno anni, intelligente calcisticamente e fuori dal terreno di gioco. Viaggia con i solidi valori che una famiglia speciale gli ha trasmesso e ha due allenatori che oltre a stimarlo gli vogliono bene, Chivu e Mancini. I suoi margini di miglioramento sono impronosticabili, naturalmente in chiave positiva».

Quanto al paragone con Harry Kane, vincitore del Pallone d’Oro, Stramaccioni fa una distinzione: «Per valore e peso nelle rispettive nazionali, sì. Se il discorso scivola sulle attitudini, direi di no: a 21 anni, Kane con Pochettino si muoveva da nove e mezzo, spesso alle spalle di Soldado e con grandi abilità nel legare il gioco, ma il suo feeling con il gol era già spaventoso, tanto che concluse la Premier League con ventuno reti all’attivo».

Infine, sulla vittoria dell’Italia contro i ragazzi di Zidane a San Siro: «Reagendo a una partenza negativa, dove per quindici-venti minuti abbiamo sofferto tanto. Poi il lavoro sporco cercando Pio quando nel palleggio si faceva fatica, la crescita minuto dopo minuto, il grande secondo tempo e l’energia dai cambi decisivi».