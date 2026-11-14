Secondo quanto riportato da Tuttosport, il mercato invernale potrebbe portare a una cessione che riguarda Luis Henrique. Il brasiliano, rientrato in gruppo dopo uno stop, rischia di trovare pochissimo spazio nella rosa di Chivu nella seconda parte di stagione, e il club potrebbe decidere di cedere il giocatore per reinvestire il ricavato.

La situazione nasce da un’abbondanza di alternative sulla fascia sinistra. L’esplosione di Spence, la duttilità di Diouf, le prestazioni di Carlos Augusto — capace di incidere sia da braccetto che sulla corsia mancina — e la crescita di Dimarco lasciano all’ex Marsiglia uno spazio sempre più esiguo. Con 5 presenze e 209 minuti in Serie A, più appena 17 in Champions League, Luis Henrique si ritrova di fatto come quinta opzione sulla fascia.

In estate il giocatore era stato corteggiato dalla Roma e in precedenza era finito nel taccuino di Tiago Pinto per il Bournemouth. All’epoca, però, il brasiliano aveva rifiutato le avances dei club turchi e puntava a una chiamata dalla Premier League. Oggi, secondo Tuttosport, la situazione sarebbe cambiata: la prospettiva di una separazione appare più concreta rispetto a un rilancio in nerazzurro.

Una cessione nella finestra di gennaio potrebbe fruttare all’Inter tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una cifra che il club potrebbe destinare a puntellare la rosa o ad anticipare la concorrenza su qualche giovane profilo seguito da più squadre. Molto dipenderà comunque dall’offerta che arriverà e dalla destinazione che il giocatore sceglierà di accettare.