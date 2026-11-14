Altro infortunio in casa Inter, si ferma Zielinski con la Polonia. Buone notizie per Thuram, il pagellone della Serie A e non solo.
Video 14 Novembre 2026 · 18:00
DIRETTA – INFORTUNIO ZIELINSKI! Novità Thuram, pagellone Serie A – INTER NEWS
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