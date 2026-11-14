La priorità dei dirigenti è blindare il difensore

Mentre il dossier Calhanoglu resta aperto, l’Inter ha scelto di concentrarsi in questa fase su un’altra pratica contrattuale: il rinnovo di Carlos Augusto. Le parti sono ormai prossime all’intesa definitiva e la firma sembra questione di settimane.

A confermarlo è Fabrizio Romano, che ha dichiarato: «Possiamo dire che l’Inter vuole le firme entro Natale. Nel giro di 40 giorni, si vuole arrivare allo scambio dei documenti, l’accordo è in dirittura d’arrivo».

Il club nerazzurro punta quindi a chiudere il prolungamento del contratto di Carlos Augusto entro la fine dell’anno, rendendo lo scambio di documenti l’obiettivo immediato della dirigenza.