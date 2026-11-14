Inter news e calciomercato, seconda puntata di Interisti on The Road: da Asllani a Massolin, Frattesi, Maye, Palacios e non solo, cosa fanno gli interisti in prestito.
Video 14 Novembre 2026 · 13:00
VIDEO – Lo STRANO CASO del GIOIELLO dell’Inter che NESSUNO sta vedendo in SERIE A
L’analisi dei giocatori dell’Inter mandati in prestito.
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