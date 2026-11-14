La sosta per le nazionali regala a Cristian Chivu una domenica lontana dal calcio. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l’allenatore dell’Inter si recherà domani nella città bavarese di Monaco come ospite della NFL, dove seguirà dal vivo il match tra Detroit Lions e New England Patriots.
Il tecnico nerazzurro sfrutterà i giorni di pausa concessi alla squadra per coltivare un’altra delle sue passioni sportive. Chivu segue con interesse il football americano e potrà immergersi nell’atmosfera di uno degli eventi che la lega statunitense organizza sul suolo europeo.
A partire da martedì, tuttavia, il focus tornerà completamente sul lavoro. Il centro sportivo di Appiano Gentile riaprirà le porte per la ripresa degli allenamenti, con i nerazzurri che si preparano alla sfida in casa dell’Atalanta, primo impegno di un calendario estremamente fitto. La squadra si troverà ad affrontare ben nove gare nell’arco di 31 giorni, con Serie A, Champions League e Coppa Italia in programma prima della Supercoppa.