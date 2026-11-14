Con la vittoria ottenuta contro la Francia, l’Italia ha il proprio destino in mano: un risultato positivo nell’ultima giornata di Nations League contro il Belgio varrebbe la qualificazione ai quarti di finale. In caso di sconfitta, invece, gli azzurri dovrebbero sperare che i francesi cedano alla Turchia.

Al podcast Numer1, Zazzaroni, Sabatini e Cruciani hanno azzardato il loro pronostico su Belgio-Italia. Zazzaroni punta su una vittoria azzurra per 2-1, con Doku a segnare per i Diavoli Rossi e Bastoni come marcatore italiano.

Sabatini condivide lo stesso risultato finale, ma cambia i nomi sul tabellino: secondo lui andranno in gol De Ketelaere e Barella. Cruciani, infine, si discosta dagli altri due e pronostica un pareggio per 2-2, indicando Bastoni e De Ketelaere come autori delle reti.