Ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha analizzato gli equilibri della lotta al vertice del campionato, assegnando all’Inter il ruolo di favorita assoluta. Il giornalista ha citato anche alcune proiezioni fatte dall’UEFA, dall’intelligenza artificiale: in nessuna di esse i nerazzurri scendevano sotto i 90-93 punti a fine stagione.

«La Roma deve combattere contro una squadra che può fare 100 punti», ha dichiarato Trevisani. «Se l’Inter dovesse chiudere a 85 punti, rimarrei estremamente sorpreso. Credo che quelli possano essere i punti della Roma, nella zona Spalletti/Garcia, ma considerando degli acquisti a gennaio. E non credo possano bastare per fermare l’Inter. Tutti a Roma sanno della forza dei nerazzurri, sanno che si parte indietro. L’anno scorso la Roma è finita dietro di 20 punti».

Sul mercato estivo, il giornalista ha sottolineato come il club nerazzurro abbia cambiato approccio rispetto al passato: «In estate l’Inter non ha venduto, e sono arrivati Stones, Jones e Spence a cifre ben superiori a quelle incassate per Dumfries. Prima non spendeva e incassava, ora ha ricominciato a spendere. Sulla carta è migliorata, almeno guardando i soldi spesi, anche se personalmente non impazzisco né per Jones, né per Spence né tantomeno per Stones».

Trevisani ha riconosciuto la carica di Gasperini, pur mantenendo scetticismo sulle reali possibilità di vittoria: «Lui ci crede come un pazzo e questo è capace di trasmetterlo anche ai giocatori: mi è capitato di parlare con qualcuno di loro e sembrano essere in missione per il loro allenatore. Poi, però, c’è la realtà».