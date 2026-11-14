Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Andrea Zenga — opinionista sportivo, influencer e figlio dell’ex portiere nerazzurro Walter — ha espresso giudizi netti su Pio Esposito e sulle priorità dell’Inter in vista del futuro.

Sul giovane attaccante, Zenga è stato entusiasta: «Abbiamo provato tanti calciatori in quel ruolo: Retegui, Kean, Joao Pedro, Scamacca. Ma Pio ha qualcosa in più. L’errore di Zenica è stata una sliding door: da quel momento è diventato ancora più leader del gruppo, nonostante avrebbe potuto compromettere il suo percorso. Diventerà il miglior marcatore dell’Italia».

Sulla stagione interista, l’analisi è positiva ma con qualche riserva: «L’Inter era la strafavorita e si è congedata dal campionato giocando la miglior partita della stagione, dando ottime risposte dopo il derby perso. Serviva uno shock dopo un avvio un po’ sornione. È una squadra che potenzialmente può vincerle tutte, ma c’era qualcosa che scricchiolava. La sterzata che serviva sembra essere arrivata».

Zenga si è poi soffermato sul quadro europeo: «Tolte le corazzate come Psg, Real Madrid, Barcellona che fanno uno sport a sé, all’Inter non manca nulla per rientrare tra le prime otto. A parte l’eliminazione controversa dello scorso anno, i nerazzurri hanno disputato due finali di Champions recentemente». Ha anche citato Como e Roma come squadre italiane in evidenza in Europa.

Il tema portiere è quello su cui Zenga si è mostrato più critico: «È un problema per Chivu. L’augurio è che Martinez cresca e Provedel diventi un top. La rosa è tra le migliori otto d’Europa e serve un portiere adeguato. Gli esperimenti stanno facendo perdere punti e per ora non mi ha convinto nessuno dei due. Mi aspetto un investimento di spessore in estate».

Il nome che Zenga ha indicato come preferenza personale è quello di Carnesecchi: «Sono un suo grande fan. Ma l’Atalanta è bottega cara…».