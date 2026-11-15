Sulle frequenze di TMW Radio, Paganini ha analizzato la prestazione di Frattesi, tra i più in forma con la maglia dell’Italia nelle ultime gare di Nations League, inclusa quella contro la Francia.

“Sono un po’ di anni che Frattesi piace a tutti ma nessuno se lo prendeva. Per me poteva andare via prima, perché lui è sempre stato all’Inter come il sesto giocatore nel basket, ma non ha mai avuto la chance di fare il titolare fisso”.

Paganini ha poi aggiunto: “È uno a cui dare fiducia, è uno dei pochi che vede la porta e sa andare negli spazi. Ha trovato l’ambiente giusto, nel momento giusto. Spalletti in estate caldeggiava lo scambio con Nico Gonzalez, per me se fosse andato via prima avrebbe guadagnato qualche anno in più in carriera come stima e considerazione”.