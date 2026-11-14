Secondo Tuttosport, una finestra di mercato di gennaio attiva per l’Inter non è uno scenario da escludere. Il punto di partenza sarebbe la cessione di Henrique, scivolato indietro nelle gerarchie di Chivu e per questo candidato a trovare spazio altrove.

Il quotidiano sportivo specifica che dalla vendita dell’ex Marsiglia potrebbero arrivare tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra che il club potrebbe destinare a un acquisto invernale. «A beneficiarne potrebbero essere le casse dell’Inter, che con i 20-25 milioni della cessione dell’ex Marsiglia potrebbe ricavare un bel gruzzoletto da investire sul mercato di gennaio», si legge sul giornale.

L’obiettivo dell’eventuale investimento resta da definire: si potrebbe trattare di un innesto per rinforzare la rosa esistente oppure di un’operazione per anticipare la concorrenza su un giovane talento già nel mirino di più squadre. Il tutto sarà comunque condizionato dalla destinazione finale del giocatore e dall’offerta che ne deriverà.

Sul profilo del giocatore, Tuttosport ricorda che in estate era stato accostato alla Roma e che in precedenza era finito sul taccuino di Pinto per il Bournemouth. Henrique aveva però respinto ogni approccio iniziale dai club turchi e sperava in una chiamata dalla Premier League.